Dokumentation Mit der U-Bahn um die Welt Von Nigeria nach Irland D 2016 2016-11-19 Offiziell leben in Berlin 1700 Iren. Manche von ihnen kamen nach dem Fall der Mauer zum Arbeiten hierher, die neuere Generation von Iren will aus ähnlichen Gründen nach Berlin: Sie möchte ihre (künstlerische) Freiheit ausleben. Seitdem es Direktflüge von Dublin nach Berlin gibt, peilen viele Iren Berlin als Wochenendtrip an; Künstler, DJs, Musiker folgen dem Hype. Sie lassen sich hierher treiben, angezogen von Berlins unkonventioneller Art, kommen als Besucher und beschließen spontan für unbestimmte Zeit zu bleiben. Wie sehr sich die Iren schon in Berlin eingelebt haben, merkt rbb-Reporterin Anni Dunkelmann auf ihrer Entdeckungstour durch Irisch-Berlin. Von traditionellen Volkstänzen über Gealic Football bis zur Badfish Bar, wo sich Iren treffen, um Gealic zu sprechen, Whiskey zu trinken und Volksmusik zu hören, Anni ist überrascht, wie stark die irische Kultur hier gelebt wird. Und wer, wenn nicht die Iren, überraschen mit der ein oder anderen Kuriosität. Originaltitel: Mit der U-Bahn um die Welt Regie: Anni Dunkelmann