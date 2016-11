RBB 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball, Regionalliga Nordost live FC Energie Cottbus - SV Babelsberg 03 D 2016 Live HDTV Live TV Merken Der FC Energie Cottbus scheint nach dem Holperstart in der Spur. Nach sechs Siegen aus den letzten acht Spielen stehen die Lausitzer auf dem dritten Tabellenplatz der Regionalliga Nordost. Doch die Aufholjagd Richtung Tabellenspitze ist noch lang. Satte zehn Punkte trennen die Elf von Trainer Claus-Dieter Wollitz vom Tabellenführer aus Jena. Mit dem SV Babelsberg 03 kommt zudem am Samstag ein unbequemer Gegner ins Stadion der Freundschaft, der selbst in die obere Tabellenhälfte schielt. Wer im brisanten Brandenburg-Derby die Oberhand behält, zeigt das rbb Fernsehen live. Ab 14.00 Uhr meldet sich Moderator Dietmar Teige aus Cottbus. Das Spiel kommentiert Christian Dexne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dietmar Teige