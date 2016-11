RBB 06:30 bis 07:00 Familienserie Tiere bis unters Dach Folge: 28 Kleiner Hund, was nun? D 2013 HDTV Live TV Merken So richtig zu Hause fühlen sich Nelly und ihr quirliger Hund Cookie noch nicht bei den Hansens. Nellys Mutter muss sich einen neuen Job suchen und hat kaum Zeit für ihre Tochter - wie gut, dass Nelly auf ihren Streifzügen durch den Wald Pawel trifft! Der Junge aus Polen lebt mit seiner kleinen Schwester Paulina auf dem Grieshaber-Hof, wo seine Eltern Vinzenz und Josefine bei der Ernte helfen. Aber kann Pawel Nelly helfen, als ihr Hund über Nacht spurlos verschwindet? Als er am Wagen seines Vaters Tomasz Unfallspuren entdeckt, kommt Pawel ein schrecklicher Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jule-Marleen Schuck (Nelly Spieker) Moritz Knapp (Pawel Kulka) Tabea Hug (Paulina Kulka) Floriane Daniel (Annette Hansen) Heikko Deutschmann (Dr. Philip Hansen) Sanne Schnapp (Josefine Grieshaber) Michael Sideris (Vinzenz Grieshaber) Originaltitel: Tiere bis unters Dach Regie: Andreas Morell Altersempfehlung: ab 6