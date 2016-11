RTL II 00:15 bis 01:05 Abenteuerserie Into the Badlands Der Storch breitet die Flügel aus USA 2015 2016-11-19 04:10 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Sunny beginnt, M.K. auszubilden. Der Junge bemüht sich, Disziplin zu lernen. Gleichzeitig sucht Quinn nach Rache an der Witwe und muss sich den Folgen stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Wu (Sunny) Sarah Bolger (Jade) Aramis Knight (M.K.) Emily Beecham (Die Witwe) Oliver Stark (Ryder) Madeleine Mantock (Veil) Orla Brady (Lydia) Originaltitel: Into the Badlands Regie: David Dobkin Drehbuch: Alfred Gough, Miles Millar, Justine Juel Gillmer

