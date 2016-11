RTL II 22:25 bis 23:20 Mysteryserie The Walking Dead Wer die Wahl hat USA 2015 2016-11-19 01:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Daryl, Abraham und Sasha sehen sich auf ihrem Rückweg nach Alexandria mit einer Vielzahl neuer Herausforderungen konfrontiert. Die drei werden von einer bewaffneten Gruppe angegriffen und dabei getrennt. Sie hinterfragen die Gründe ihrer Mission und müssen sich erneut die Frage stellen, wem sie vertrauen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Jeffrey F. January Drehbuch: Heather Bellson Altersempfehlung: ab 16