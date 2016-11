RTL II 21:20 bis 22:25 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Alte und neue Götter USA, GB 2012 2016-11-19 03:20 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Das Machtgefüge in Westeros wankt: Theon Graufreud (Alfie Allen) führt seinen riskanten Schachzug zu Ende und übernimmt die Macht in Winterfell. Mycrella Baratheon (Aimee Richardson) verlässt für ihre arangierte Hochzeit gerade noch rechtzeitig den Hof in Königsmund: Der junge König Joffrey (Jack Gleeson) provoziert mit brutaler Arroganz einen Aufstand, den selbst der kluge Tyrion Lannister (Peter Dinklage) nicht unter Kontrolle bringen kann. - Spektakuläres, emmyprämiertes Fantasy-Epos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lena Headey (Cersei Lennister) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Sophie Turner (Sansa Stark) Maisie Williams (Arya Stark) Originaltitel: Game of Thrones Regie: David Nutter Drehbuch: Vanessa Taylor Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16