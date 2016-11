RTL II 20:15 bis 21:20 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Der Geist von Harrenhal USA, GB 2012 2016-11-19 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine neue Wendung im Machtkampf um Westeros: Das Ende der Rivalität der Baratheons zwingt Catelyn Stark (Michelle Fairley) zu fliehen und ihren Jugendfreund und Ratsmitglied Petyr "Kleinfinger" Baelish (Aidan Gillen) zum handeln. Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Hand des Königs, erfährt unterdessen von der mysteriösen Geheimwaffe der Königinmutter Cerseis (Lena Headey). Und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) muss einen Verlust erleiden. - Spektakuläres, emmyprämiertes Fantasy-Epos um rivialisierende Königshäuser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lena Headey (Cersei Lennister) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Sophie Turner (Sansa Stark) Maisie Williams (Arya Stark) Originaltitel: Game of Thrones Regie: David Petrarca Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Martin Kenzie Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12