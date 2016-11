RTL II 12:00 bis 13:00 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim Die Zeit rennt D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bei Rita (43, Kosmetikerin) und Siegfried (52, gelernter Maurer) überschlagen sich die Ereignisse. Obwohl keiner der Beiden überhaupt damit gerechnet hat, sich noch einmal zu verlieben, sind sie seit knapp einem Jahr ein Herz und eine Seele. Und nun ist Rita auch noch schwanger! Jetzt heißt es: Raus aus den beiden Singlewohnungen und schnell rein ins Eigenheim. In der Oberpfalz finden sie eine Doppelhaushälfte für 69.000 Euro und schlagen sofort zu. Denn die Zeit rennt: In nur vier Monaten kündigt sich der Nachwuchs an, und bis dahin soll das neue Traumhaus natürlich fertig eingerichtet sein. Kurz nach dem Kauf erwartet Rita und Siegfried eine böse Überraschung: Das Heizsystem und die Wasserleitungen im Haus müssen komplett erneuert werden. Es kommt zu erheblichen Verzögerungen bei der Renovierung und der Geburtstermin rückt immer näher. Werden die beiden es schaffen, ihr neues Traumhaus vor der Geburt des Kindes bewohnbar zu machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt

