RTL II 06:00 bis 08:00 Actionfilm Born 2 Race - The Fast One USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Der Teenager Danny Krueger ist ein Draufgänger und liebt die Geschwindigkeit. Der Schüler strebt eine Karriere als Rennfahrer an. Seine Chancen dazu stehen gut, denn er hat bereits einen nationalen Sponsoren-Vertrag in der Tasche. Als er aber in einem Straßenrennen in ein Polizeiauto rast, verliert er den Sponsoren-Vertrag. Seine Mutter erträgt die Eskapaden mit ihrem Sohn nicht mehr und schickt ihn weg. Danny ist verzweifelt. Er soll sein ganzes Leben zurücklassen und zu seinem Vater ziehen, den er seit sieben Jahren nicht mehr gesehen hat. Allerdings hat er noch eine Möglichkeit, sich seinen Traum zu erfüllen: mit einem Sieg beim nationalen High-School-Rennen. Schauspieler: Joseph Cross (Danny Krueger) John Pyper-Ferguson (Frank Krueger) Brando Eaton (Jake Kendall) Nicole Badaan (Jessica) Sherry Stringfield (Lisa Abrams) Spencer Breslin (Max) Christina Moore (Ms. Parker) Originaltitel: Born to Race Regie: Alex Ranarivelo Drehbuch: Steve Sarno, Alex Ranarivelo, Ali Afshar Musik: Jamie Christopherson Altersempfehlung: ab 16