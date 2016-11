RTL NITRO 22:05 bis 00:15 SciFi-Film The 6th Day USA 2000 2016-11-19 02:50 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer Zukunft, die näher ist, als mancher sich das vielleicht wünschen würde, hat Gentechnik die Welt verändert. Lebensmittel, Haustiere, sogar menschliche Organe, werden nach Bedarf industriell geklont. Nur das Klonen des Menschen ist per Gesetz strengstens verboten. Der Austausch des Originals durch eine Kopie, identisch in Aussehen, Gefühlen und Erinnerungen, erfolgt allerdings unbemerkt und hinterlässt keine Spuren. Und im Geheimen arbeitet der steinreiche und mächtige Wirtschaftsmagnat Drucker in seinem riesigen Imperium an genau diesem Geschäft der Zukunft. Von alledem ahnt Adam Gibson nichts, als er sich am Morgen seines Geburtstages von seiner Frau Natalie und Tochter Clara verabschiedet, um den Wirtschaftsboss Drucker endlich als Kunden zu gewinnen. Zusammen mit seinem Freund Hank besitzt der hoch dekorierte Kampfpilot ein Transportunternehmen, das zahlungskräftige Klientel mit High-Tech-Hubschraubern befördert. Im Büro von Adam und Hank wartet schon Druckers Bote mit dem Vertrag, vor dessen Unterzeichnung die beiden Freunde für eine Drogenüberprüfung Fingerabdrücke abnehmen und einen Augentest über sich ergehen lassen müssen. Kaum ist das Dokument ratifiziert, wird Adam für einen Flug angeheuert. Weil er aber den Rest seines Geburtstags bei der Familie verbringen möchte, und Drucker ohnehin die Gesichter seiner neuen Piloten noch nicht kennt, fliegt Hank unter Adams Namen den Geschäftsmann in die Berge. Ein Gefallen mit fatalen Folgen, denn am Ziel fallen Schüsse, sickert Blut in den Teppich aus Schnee. Und nichts wird mehr wie vorher sein... Weit entfernt, im Herzen der Stadt, erwacht Adam, scheinbar kurz eingenickt, in einem Taxi vor einem Einkaufszentrum. Er fährt nach Hause. Und dort erwartet ihn eine echte Geburtstagsüberraschung. Sein verstorbener Hund kläfft übermütig im Vorgarten, und durchs Wohnzimmerfenster starrt Adam auf seinen perfekten Klon, der Familie und Party mühelos an sich gerissen hat. Bevor dieser Schock verarbeitet werden kann, bekommt Adam in der Kälte ungebetene Gäste. Doch er zeigt seinen Gegnern, einem hartnäckigen Killerkommando, dass Adam Gibson einzigartig ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Adam Gibson) Michael Rapaport (Hank Morgan) Tony Goldwyn (Michael Drucker) Michael Rooker (Robert Marshall) Sarah Wynter (Talia Elsworth) Wendy Crewson (Natalie Gibson) Robert Duvall (Dr. Griffin Weir) Originaltitel: The 6th Day Regie: Roger Spottiswoode Drehbuch: Cormac Wibberley, Marianne Wibberley Kamera: Pierre Mignot Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 16