RTL NITRO 12:45 bis 13:35 Actionserie Das A-Team Bruchlandung USA 1983 2016-11-20 19:20 HDTV Bei der Rückkehr von einem Einsatz in Guatemala muss das A-Team mit dem Flugzeug notlanden. Im Busch entdecken sie drei Männer, die einen Mann an einen Baum gefesselt haben. Alles deutet daraufhin, dass sie ihren Gefangenen töten wollen. Hannibal und seine Freunde beschließen, das Opfer zu befreien. Nach gelungener Aktion schicken sie den schwer Verletzten unter der Obhut von Murdock in das nächste Krankenhaus. Doch die Flucht aus der Wildnis erweist sich als wesentlich schwieriger als gedacht... Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Ed Winter (Reporter Mitchell Barnes) Philip Sterling (Grant Eldridge) Originaltitel: The A-Team Regie: Arnold Laven Drehbuch: Babs Greyhosky Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12