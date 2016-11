Pro7 MAXX 21:35 bis 22:05 Dokumentation Die Haus-Transporter Ein Palast auf dem Land CDN 2015 2016-11-19 01:05 16:9 HDTV Merken Seit drei Generationen ist das Anwesen der Corbiells bereits in Familienbesitz. Ty und Melissa möchten die Tradition fortführen und auf das über einen Quadratkilometer große Grundstück ziehen. Melissa hat das Fertighaus ihrer Träume entworfen, aber dabei ein kleines Detail außer Acht gelassen: die Größe. Als Wade den Auftrag prüft, stellt er fest: Das neue Heim der Corbiells ist breiter als jede Straße. Kann das Monster-Haus wirklich in einem Stück transportiert werden? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Cabin Truckers Altersempfehlung: ab 6