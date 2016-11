Pro7 MAXX 12:00 bis 12:55 Magazin Off Limits mit Harro Füllgrabe Die Cliff-Diving-Challenge D 2016 16:9 HDTV Merken Das Maggiatal in der Schweiz ist ein Mekka für Klippenspringer: 20 Meter Felsen fallen lotsenkrecht in einen eisigen Gebirgsfluss. Die Körper der Klippenspringer werden hier von 90 km/h Fallgeschwindigkeit auf 0 km/h abgebremst. Klingt verrückt - ist es auch! Cliffdiving-Profi Anna Bader gibt Extremreporter Harro die richtigen Tipps, um einen gefährlichen Sprung aus 20 Meter Höhe ohne Verletzung zu überstehen. Ob sich Harro am Ende überwinden kann und springt? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Off Limits mit Harro Füllgrabe

