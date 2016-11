Pro7 MAXX 06:35 bis 08:30 Trickfilm One Piece Schloss Karakuris Metall-Soldaten J 2006 Nach den Comics von Eiichiro Oda 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Strohhut-Bande hat eine Schatzkiste entdeckt! Doch statt Gold und Diamanten finden sie darin nur eine alte Dame namens Roba. Von ihr erfahren sie, dass auf ihrer Heimatinsel eine goldene Krone versteckt sein soll. Ruffy ist begeistert und macht sich mit seiner Crew auf den Weg - gegen Namis Rat. Ein großes Abenteuer nimmt seinen Lauf, denn auch Ratchet, der Herrscher von Mecha-Island, hat es auf die Krone abgesehen. Und der ist ein echter Technik-Narr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece: Karakuri-jou no Meka Kyohei Regie: K?nosuke Uda Drehbuch: Masahiro Ito Altersempfehlung: ab 12