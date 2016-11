RTL 03:10 bis 04:00 Comedy Willkommen bei Mario Barth Die Personality-Show mit Star-Comedian Mario Barth D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die dunkle Jahreszeit steht vor der Tür - doch die Lichtgestalt der Deutschen Comedy kehrt zurück: Endlich heißt es wieder 'Willkommen bei Mario Barth'! In acht brandneuen Folgen gibt Deutschlands erfolgreichster Comedian den härtesten Personal Trainer für unsere Lachmuskeln - und sein Programm hat es in sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: DJ BoBo, Michael Manousakis Originaltitel: Willkommen bei Mario Barth

