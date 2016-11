RTL 09:15 bis 10:00 Magazin Die Fakten-Checker Haare D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "Echt oder Fake?" - Die Inversion Methode verspricht ein Haarwachstum von 3-4 cm in nur sieben Tagen! Ob das wirklich funktioniert? Pünktlich zum "No-Shave-November" machen wir außerdem den großen Bart-Check: Sind Bärte unhygienisch? Wie sexy sind Männer mit Bart? Und wirkt man mit Bart älter? Außerdem wollen wir wissen: wie wird man unliebsame Haare eigentlich am besten los? In unserem Vorurteils-Check finden wir heraus, ob Blondinen tatsächlich dümmer wahrgenommen als brünette Frauen. Und bei einem Besuch im Haarforschungslabor schauen wir Forschern bei ihrer Arbeit über die Schulter und klären: was ist gut für die Haare und was nicht? In Google-Kalender eintragen Moderation: Evelyn Weigert Originaltitel: Die Fakten-Checker