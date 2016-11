TLC 03:45 bis 04:30 Dokumentation Stalked: Dunkle Begierde Feuersbrunst USA, GB 2016 Merken Nach Jahren voller Eheprobleme trennt sich Yvette von ihrem Mann Roger. Sie will endlich eigene Wege gehen und ein neues Leben zusammen mit ihrer Tochter beginnen. Doch Roger kann diese Entscheidung nicht akzeptieren. Er bombardiert seine Ex mit Drohanrufen, beschimpft und verfolgt sie auf Schritt und Tritt. Die Situation beginnt zu eskalieren, als Roger auch ihrer Tochter nachspioniert und schließlich schwört, Yvette bei lebendigem Leib zu verbrennen. Doch der Polizei fehlen handfeste Beweise für die Morddrohung, bis Roger mit einem Benzinkanister an ihrem Arbeitsplatz auftaucht. Wenn er Yvette nicht haben kann, soll sie keiner haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Obsession: Dark Desires

