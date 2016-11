TLC 22:00 bis 22:55 Dokusoap Paranormal Investigation - Geistern auf der Spur Das Horrorhaus CDN 2016 Merken Rick und Colleen sind frisch verheiratet und ziehen in ein romantisches Bauernhaus in Lorain, Ohio. Doch schon kurz nach dem Einzug wird das Paar von unheimlichen Ereignissen heimgesucht: Eine aggressive Männerstimme tönt nachts durch die Räume, und laute Schritte hallen in den Gängen wider, obwohl kein Mensch im Haus ist. Da sich die beiden nicht zu helfen wissen, wenden sie sich an Geisterjäger Karlo Zuzic, der die Vergangenheit der alten Farm erforscht: Drei Brüder lebten hier in den 70er Jahren. Und wie Karlo erfährt, soll Albert, der älteste, die beiden anderen auf grausame Weise ermordet haben. Ist es sein Geist, der in diesem Gemäuer spukt? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Haunted Case Files