TLC 21:10 bis 22:05 Dokusoap Im Namen des Glaubens Highway to Hell USA 2012 Die alleinerziehende Cynthia Garcia aus Mesa, Arizona, freut sich über einen freien Abend und möchte ausgehen. Auf dem Weg in die Stadt wird Cynthia von einem Motorradfahrer angesprochen und zu einer Privatparty eingeladen. Die junge Mutter sagt zu, steigt auf den Sozius des Unbekannten und landet im Clubhaus der berüchtigten Hells Angels. An diesem geheimen Zufluchtsort der Motorradgang wird schnell klar, dass die Angels nach ganz eigenen Regeln leben. Wer sie bricht, schwebt in Todesgefahr. Als Cynthias Leiche Monate später in der Wüste gefunden wird, begibt sich eine Sondereinheit der Polizei in die Höhle des Löwen, um den brutalen Mord aufzuklären. Originaltitel: Deadly Devotion