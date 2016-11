TLC 18:20 bis 19:15 Dokusoap Gypsy Sisters Auf schlimmer und ewig USA 2013 Merken Mellie, das schwarze Schaf der Familie, steht kurz vor ihrer Hochzeit mit Robbie, obwohl die beiden erst seit fünf Wochen zusammen sind. Sie ist wütend, weil Cousine Kayla nicht zu ihrem Junggesellinnen-Abschied kommt, doch Kaylas Mann Richard lässt seine Frau nie allein ausgehen. Dann muss sich Mellie um ihre Brautrobe kümmern und wählt ein pompöses Korsagenkleid in Knallpink mit Raubtiermuster. Da sich Mellie ständig übergeben muss, mutmaßt ihre Schwester Nettie, dass sie schwanger ist, und lässt die junge Braut einen Test machen. Und dann muss der nervöse Schwiegersohn in spe zum Kreuzverhör mit Schwiegermutter Lottie antreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gypsy Sisters