TLC 15:30 bis 16:25 Dokusoap Gypsy Sisters Ausflug mit den Stanleys GB 2013 Nettie Stanley macht sich Sorgen um ihre kleine Schwester: Seit Mellie in einer Bar als Stripperin arbeitet, scheint sie völlig durchzudrehen. Sie trinkt zu viel Alkohol und flippt aus, sobald ihr jemand einen schrägen Blick zuwirft. Da Mellie einen Bargast verprügelt hat, soll sie nun ins Gefängnis. Nachdem sie genug Probleme gewälzt haben, tauschen die beautyfanatischen "Gypsy Sisters" einschlägige Schönheitstipps aus: Eine Mayonnaise-Haarkur macht aus trockenen Strähnen wieder glänzende Mähnen. Und die ultimative Bräunungslotion aus reinem Motoröl sorgt schon nach zehn Minuten für einen tiefbraunen Teint. Originaltitel: The Gypsy Sisters