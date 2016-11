TLC 12:40 bis 13:35 Dokusoap Alle meine Frauen Wer hat die Hosen an? USA 2013 Merken Eigentlich sah alles danach aus, dass Großfamilie Brown das kommende Weihnachtsfest in ihren neuen, fertig eingerichteten Häusern feiern kann. Doch durch unerwartete Schwierigkeiten in der letzten Bauphase scheint dieser Plan zu scheitern. Außerdem werden nun auch die Mädchen flügge und überlegen, wo sie studieren sollen: Aspyn interessiert sich für die Universität von Nevada, und Mariah möchte in ihrer alten Heimat Utah aufs Westminster College gehen. Auch was das Business betrifft, scheiden sich die Geister: Eine der Frauen hat genug von der gemeinsamen Schmuckline und will abspringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meri Brown (Herself) Originaltitel: Sister Wives

