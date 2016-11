TLC 06:40 bis 07:30 Dokusoap Miami Ink - Tattoos fürs Leben New Artist Search USA 2007 Merken Es ist aus und vorbei - sie sind unversöhnlich und die Fronten zwischen den beiden Künstler-Egos waren zu verhärtet - Ami James und Kat von D haben es nicht geschafft, ihren Streit beizulegen. Die Tattoo-Künstlerin aus Los Angeles hat das Studio am South Beach endgültig verlassen. Ami und die Crew im Miami Ink müssen schnellstens Ersatz für Kat finden, denn über zu wenig Arbeit können sich die angesagten Tattoo-Experten im Sunshine-State wirklich nicht beklagen. Tasi Lyn aus Long Beach, Kalifornien ist die Erste, die sich bei Ami und Co. als mögliche Nachfolgerin persönlich vorstellt. Neben ihren Fähigkeiten mit der Tätowier-Maschine muss Tasi in ihrer Probezeit auch ihre sportlichen Qualitäten unter Beweis stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miami Ink