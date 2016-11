VOX 12:00 bis 12:55 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Teufelspakt USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Les Tarney (Paul Urcioli), ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums, wurde ermordet aufgefunden. Die Detectives Zach Nichols (Jeff Goldblum) und Serena Stevens (Saffron Burrows) erfahren, dass der Mann versucht hatte, die Besitzer eines Krankenhauses, Dr. Silverstern (Daniel London) und Dr. Springe (Kelly AuCoin), zu erpressen. Tarney hatte herausgefunden, dass die beiden an einem Versicherungsbetrug beteiligt waren. Allerdings hatte er offenbar nicht damit gerechnet, dass auch der Sohn eines Mafiapaten in den Fall verwickelt war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Goldblum (Det. Zach Nichols) Saffron Burrows (Det. Serena Stevens) Mary Elizabeth Mastrantonio (Capt. Zoe Callas) Leslie Hendrix (Dr. Elizabeth Rodgers) Adam Rothenberg (Henry di Piano) Daniel London (Dr. Joe Silverstern) Kelly AuCoin (Dr. Shelly Springe) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Dick Wolf, Rene Balcer, Michael Angeli Kamera: Michael Green Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16