Super RTL 21:45 bis 00:00 Actionfilm Undercover Love D 2010 Stereo HDTV

Susanne Müller hat mit ihren zwei pubertierenden Kindern und dem Haushalt so viel zu tun, dass sie gar nicht auf die Idee kommt, dass ihr Mann Johannes in Wirklichkeit gar kein Computer-Chip-Vertreter ist. Als Susanne eines Tages Widersprüchlichkeiten bei den Geschäftsreisen ihres Mannes entdeckt, glaubt sie, er habe eine Geliebte. Ohne groß nachzudenken, beginnt sie ihn auszuspionieren. Was sie nicht weiß: Johannes ist kein Chip-Vertreter, sondern Agent des SKD, Sonderkommando-Deutschland, einer militärisch autarken Unterorganisation des Verteidigungsministeriums. Während Susanne den Haushalt schmeißt und die Kinder in Schach hält, rettet ihr Mann die Welt - und das nicht alleine. Ihm zur Seite steht die ebenso attraktive wie toughe Kollegin Kathrin, die ihre Reize genauso gezielt einsetzt wie ihre Dienstwaffe. Susanne will endlich Klarheit und heftet sich an die Fersen ihres Mannes. Dummerweise müssen Johannes und Kathrin ausgerechnet an diesem Tag in einem brisanten Einsatz ein russisches Ehepaar vortäuschen, was in Susannes Augen den klaren Beweis für ihren Verdacht darstellt. Durch die tollpatschige Art von Susanne fliegen schließlich alle drei auf und müssen nun schnell reagieren, um aus der Gefahrenzone zu entkommen. Um vor allem Susanne in Sicherheit zu bringen, gibt Katrin kurzerhand vor, tatsächlich eine Affäre mit Johannes zu haben. Um die ganze Situation nicht noch weiter eskalieren zu lassen, beschließt Johannes, Susanne die Wahrheit über sein Doppelleben zu erzählen. Leider vergeblich, denn Susanne hält ihren Mann jetzt für geisteskrank. Kurz darauf verschwindet Johannes auf mysteriöse Weise und Susanne sucht in seinem Büro nach nützlichen Informationen. Doch während ihr Mann spurlos verschwunden bleibt, scheint eines zumindest immer klarer - Johannes hat nicht gelogen. Er ist wirklich ein Agent und schwebt nun in höchster Gefahr. Susanne findet zu Hause das entsprechende Equipment: Waffen, Peilsender - Dinge, die eine frischgebackene Agentin eben braucht. Sie ist vollkommen überfordert, hat keine Ahnung, wie man mit dem Zeug umgeht. Aber, sie muss es schaffen und ihre Ehe und die Welt retten...

Schauspieler: Anja Kling (Susanne Müller) Henning Baum (Johannes Müller) Sebastian Bender (Christian Müller) Zsa Zsa Inci Bürkle (Denise Müller) Annika Kuhl (Tanja) Elyas M'barek (Sam McPhearson) Gregor Bloéb (Hagedorn) Originaltitel: Undercover Love Regie: Franziska Meyer-Price Drehbuch: Bora Dagtekin Kamera: Mathias Neumann Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 14