Super RTL 20:15 bis 21:45 Trickfilm Asterix in Amerika D, F 1994 Nach dem Comic "Die große Überfahrt" von René Goscinny und Albert Uderzo 2016-11-20 14:35 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als römische Legionen erneut eine schmerzvolle Begegnung mit unbeugsamen Galliern machen, schmiedet der erzürnte Feldherr Cäsar einen finsteren Plan: Sein Vertrauter Lucullus soll Miraculix, Druide und Koch des überlebenswichtigen Zaubertranks im unbeugsamen Dorf, auf hohe See verschleppen und von dort aus über den Rand der Erdscheibe werfen. Asterix und Obelix folgen dem Entführten in einem Fischerboot. Doch bei ihrer Überquerung des Meeres entdecken sie nicht das Ende der Welt, sondern neues Land. Schon bald trifft das ungleiche Gallier-Duo in der unbekannten Umgebung auf Miraculix, der von Indianern festgehalten wird und sich mit dem örtlichen Schamanen einen Konkurrenzkampf um die Kunst der Magie liefert. Amerika, der neue Kontinent, birgt mancherlei Überraschung. So erliegt Obelix dem Charme der eingeborenen Schönheit Ha-Tschi, während er sich gezwungen sieht, seine Ernährung von Wildschwein auf Truthahn umzustellen. Schließlich gelingt es ihm - gemeinsam mit seinem tapferen Freund - den Druiden aus den Fängen der Rothäute zu befreien. Zur gleichen Zeit überfallen Cäsars Truppen das ohne Zaubertrank schutzlose gallische Dorf. Werden Asterix und Obelix mit Miraculix rechtzeitig zur Hilfe eilen, um die Römer in die Flucht zu schlagen und auch dieses Abenteuer mit einem freudigen Fest ausklingen lassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Peer Augustinski (Asterix) Ottfried Fischer (Obelix) Ralf Wolter (Miraculix) Jochen Busse (Troubadix) Jürgen Scheller (Majestix) Thomas Piper (Medizinmann) Originaltitel: Asterix in Amerika Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Thomas Platt, Rhett Rooster Kamera: Barry Newton, Thorsten Falke Musik: Harold Faltermeyer