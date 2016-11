Super RTL 18:45 bis 19:15 Magazin Woozle Goozle Dinosaurier & Licht D 2012 Stereo HDTV Live TV Merken Benedikt Weber und Woozle sind ein ungleiches Gespann - gemeinsam suchen sie Antworten auf alltägliche kleine und große Fragen: Warum kippen wir nicht um, wenn wir Fahrrad fahren? Wie ist der Mond entstanden? Was ist eigentlich Zeit? Und kann man sie überlisten? Eine Frage, die Woozle mit einer eigens konstruierten Zeitmaschine zu beantworten versucht. Während Benedikt sich um die einfache Darstellung wissenschaftlich fundierter Antworten bemüht, ist sein Freund für kreative Lösungen zuständig. Und so ergänzen sich die beiden in hervorragender Weise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Benedikt Weber Originaltitel: Woozle Goozle Altersempfehlung: ab 6