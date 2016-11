Super RTL 15:30 bis 15:55 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Schäfchenzählen / Der singende Frosch / Die Anonymen Vogelfresser USA 1941-1958 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Der böse Wolf versucht mit allen Tricks an die Schafe aus einer großen Herde heranzukommen. Gelingt es dem Schäferhund seine Schützlinge zu verteidigen und den Wolf zu vertreiben? 2. Geschichte: Bei dem Abriss eines Gebäudes entdeckt ein Bauarbeiter einen äußerst stimmgewaltigen Frosch. Doch dieser hat überhaupt keine Lust, sein ungewöhnliches Talent vor Publikum zu zeigen, was den Bauarbeiter sehr wütend macht... 3. Geschichte: Ein Mitglied der "Anonymen Vogelfresser" redet Kater Sylvester ins Gewissen: Er muss von seinem Drang, Tweety verspeisen zu wollen, loskommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6