Super RTL 09:25 bis 09:55 Trickserie Ritter hoch 3 Legendia sucht das Supertalent / Baran der Gute F, B 2016 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Ganz Legendia fiebert der Talentshow mit dem berühmten Micky von Lockerrocker entgegen, an der fast alle Kinder des Königreichs teilnehmen. Auch Jimmy will mitmachen und übt fleißig. Doch die Aufführungen am nächsten Tag sind allesamt katastrophal. Nur der obercoole Micky scheint aus irgendeinem Grund einen diebischen Spaß an der fürchterlichen Musik zu haben. 2. Geschichte: Barans Gier nach Schätzen ist unermesslich geworden. Bereits seit einer Woche feuert er fast ununterbrochen auf Legendia, um den Schatzturm des Königreichs zu knacken. Jimmy und Cat wissen was zu tun ist: Sie bitten den Drachen Bodo um Hilfe... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Knight and Me Altersempfehlung: ab 6