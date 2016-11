Sat.1 06:40 bis 07:40 Dokusoap Auf Streife D 2013 16:9 HDTV Merken Die Polizisten werden in die Notaufnahme eines Krankenhauses gerufen. Ein schwer verletzter und extrem wütender Mann schlägt um sich und beschuldigt seine behandelnde Ärztin, ihm die stark blutende Wunde am Bauch zugefügt zu haben. Was ist wirklich passiert? Dass ein Notruf wegen Lärmbelästigung und Sachbeschädigung ein Fall für die Drogenfahndung werden könnte, erleben die Beamten, als sie zweimal hintereinander an denselben Einsatzort gerufen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife