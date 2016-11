n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation Befreiung - Ende einer Nazi-Herrschaft F 2016-11-19 03:50 16:9 HDTV Live TV Merken Am 5. Juni 1944 macht sich die gigantische Luft- und Marineflotte der USA auf den Weg nach Frankreich. Das Ziel: Europa von den Nazis befreien. Über zwei Millionen Männer sind bereit ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Als die Alliierten an der Küste Frankreichs ankommen, ist die Hoffnung groß. Die n-tv Dokumentation zeigt in beeindruckenden Bildern zum Teil nie veröffentlichtes Archivmaterial eines historischen Ereignisses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sacrifice