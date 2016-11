kabel eins 00:00 bis 01:00 Krimiserie Navy CIS Ein rotes Haar USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Petty Officer Scott Roebuck wird am Strand von Maryland erschossen aufgefunden - offenbar waren Profis am Werk. Schnell ist klar, dass er Zeuge des brutalen Mordes an Stefano Delmar war, einer aufstrebenden Figur des organisierten Verbrechens. Delmar sollte gegen Immunität aussagen und stand im Zeugenschutzprogramm des FBI. Eine Verletzung an seiner Leiche deutet daraufhin, dass er einen Lügendetektor-Test manipulieren wollte. Im Test-Institut arbeitet keine Unbekannte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Jesse Stern, Steven D. Binder Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6

