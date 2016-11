kabel eins 21:10 bis 22:10 Krimiserie Hawaii Five-0 Alarm im Pazifik USA 2010 2016-11-19 01:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine Tsunamiwarnung wird veröffentlicht, und ausgerechnet an diesem Morgen ist Dr. Russell, der Leiter des Tsunami-Warnzentrums, verschwunden. Das Team muss ihn finden, bevor die große Welle kommt. Doch die Messdaten geben Rätsel auf: Mamo, der schon einige Tsunamis erlebt hat, glaubt nicht an die Vorhersage, und auch Steve vermutet schon bald, dass etwas nicht stimmt. Sie fürchten, dass Dr. Russell entführt und gezwungen wurde, die Daten zu manipulieren. Was steckt dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Joel Moore (Deputy Director Sheldon Tunney) Joanna Levesque (Courtney Russell) Brian Goodman (Commander Sam Hale) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Duane Clark Drehbuch: Melissa Glenn, Jessica Rieder Kamera: Ron Garcia Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 12