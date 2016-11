kabel eins 20:15 bis 21:10 Krimiserie Hawaii Five-0 Die Straßen von Honolulu USA 2010 2016-11-19 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach einer wilden Verfolgungsjagd, bei der sich das Auto des Verfolgten überschlug, machen Chin und Kono eine grausame Entdeckung auf dem Rücksitz des Wagens: In einer Schachtel finden sie einen menschlichen Kopf. Der Fahrer, ein chinesischer Immigrant, stirbt noch am Unfallort und kann keine Aussage mehr machen. Bald stellt sich heraus, dass der Kopf einem krebskranken Mann gehörte, dessen Frau Nicole nun vermisst wird. Steve und Danny vermuten dahinter eine Erpressung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Greg Germann (Robert Rovin) Tzi Ma (Mr. Chi) Amanda Schull (Nicole Duncan) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Chris Fisher Drehbuch: Leonard Freeman, Paul Zbyszewski Kamera: Ron Garci Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 16