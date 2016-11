kabel eins 18:25 bis 19:15 Krimiserie The Mentalist Sag niemals nie USA 2010 2016-11-21 09:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Yuri Bajoran, der Inhaber einer Hubschrauberfabrik, hat eine Morddrohung erhalten. Der Milliardär Walter Mashburn, ein alter Bekannter des CBI, will dessen Firma abkaufen und möchte verhindern, dass Bajoran vor der Unterzeichnung des Vertrags etwas zustösst. Deswegen hat er seine Verbindungen spielen lassen und dafür gesorgt, dass Lisbon und Patrick Jane in der Firma zugegen sind. Kurz darauf explodiert in dem Raum, in dem der Vertrag unterzeichnet werden soll, eine Bombe... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Alon Aboutboul (Yuri Bajoran) Omid Abtahi (Markham Shankar) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: Bruno Heller, Ashley Gable Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12