kabel eins 15:35 bis 16:25 Krimiserie Navy CIS: L.A. Freund oder Feind USA 2011 2016-11-20 07:55 16:9 Dolby Digital HDTV Ein Navy-Nachrichtendienstler stellt ein Dossier über einen venezolanischen Politiker zusammen, der gemeinhin als proamerikanisch gilt, in welchem dieser in einem völlig anderen Licht erscheint. Der Nachrichtendienst-Offizier verschwindet nach der mysteriösen Übergabe eines Umschlags. Die Ermittler stoßen auf Attentatspläne und gehen davon aus, dass er versuchen wird, einen Anschlag auf den Politiker zu verüben. Das soll sich jedoch bald als falsch erweisen ... Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta"Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate"Doc" Getz) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Steven DePaul Drehbuch: Lindsay Sturman Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 6