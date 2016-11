kabel eins 09:10 bis 10:00 Krimiserie Unforgettable Das Klassentreffen USA 2014 2016-11-20 05:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Carrie geht nur widerwillig zu ihrem Klassentreffen, da sie keine guten Erinnerungen an die Schulzeit hat. Erst als ihr ehemaliger Mitschüler Tommy Garland auf der Party erschlagen wird, wird die Sache für sie interessant. Offenbar hängt der Mord mit dem Tod einer Klassenkameradin zusammen: Vicky Lannister starb bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, als sie in der 10. Klasse war. Carrie muss sich 22 Jahre zurückerinnern, um Hinweise auf einen möglichen Täter zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Poppy Montgomery (Carrie Wells) Dylan Walsh (Al Burns) Dallas Roberts (Eliot Delson) James Hiroyuki Liao (Jay Lee) Tawny Cypress (Cherie Rollins-Murray) Jane Curtin (Joanne Webster) Chris Bowers (Lance Burke) Originaltitel: Unforgettable Regie: Paul Holahan Drehbuch: Bill Chais, John Bellucci Kamera: Donald Thorin jr. Musik: Jacob Groth Altersempfehlung: ab 6