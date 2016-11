SWR 03:50 bis 05:25 Drama Emmas Glück D 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken "Emmas Glück" erzählt die Geschichte einer lebenstüchtigen jungen Frau, die Schweine züchtet und ihnen das beste Leben angedeihen lässt, das sich ein Schwein gemeinhin denken kann. Da Emma Gewalt verabscheut, hat sie eine Methode des Schlachtens entwickelt, die schöner und zarter nicht sein könnte, eine Methode, bei der die Schweine im völligen Frieden und Einklang mit der Natur ableben. Die Schweine und ein treuer Hahn sind die einzigen Freunde, die Emma hat. Abgesehen von einem traditionell aussichtslosen Verehrer aus dem Dorf findet kaum jemand den Weg zu ihrem schmutzig heruntergekommenen Hof, bis Max mit dem gestohlenen Sportauto seines Freundes Hans in ihrem Hühnerstall einschlägt. Damit tritt der ersehnte Mann in ihr Leben, das er bald wieder verlassen muss, denn er ist todsterbenskrank. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jördis Triebel (Emma Struwe) Jürgen Vogel (Max Bien) Maik Solbach (Arzt) Martin Feifel (Hans Hilfinger) Hinnerk Schönemann (Henner) Nina Petri (Dagmar) Karin Neuhäuser (Henners Mutter) Originaltitel: Emmas Glück Regie: Sven Taddicken Drehbuch: Ruth Toma, Claudia Schreiber Kamera: Daniela Knapp Musik: Christoph Blaser, Steffen Kahles Altersempfehlung: ab 12

