SWR 00:50 bis 02:20 Liebesfilm Mit deinen Augen D 2004 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Trotz ihrer Blindheit ist die berühmte, in Venedig lebende Sängerin Sophie Martell eine lebenslustige, optimistische Frau geblieben. Sie genießt das Leben, hat eine wundervolle Wohnung in der Lagunenstadt Venedig und träumt von einer Karriere als Opernsängerin. Dieser Traum scheint in greifbare Nähe zu rücken, als einer ihrer größten Fans, der amerikanische Augenchirurg Mac Cormick, Sophie anbietet, eine neue Operationsmethode an ihr auszuprobieren, mit der sie ihr Augenlicht zurück erhalten könnte. Während ihr alter Gesangslehrer Jacob sich über diese Nachricht freut, geht Sophies aalglatter Agent David Rauch ungerührt seinen krummen Geschäften nach: Sophie ahnt nämlich nicht, dass ihr intimer Berater sie schamlos hintergeht, ihre Blindheit ausnutzt und ihr Privatvermögen anzapft, um seine horrenden Spielschulden zu bezahlen. Als David den Hamburger Journalisten Eike Blohm engagiert, um Sophies Biografie zu schreiben, ist die Sängerin zunächst gar nicht begeistert: Sie wollte ihre Lebensgeschichte ausschließlich einer Frau anvertrauen. Das erste Treffen mit Eike verläuft denn auch nicht sonderlich erfolgreich, weil der Journalist nicht weiß, wie er mit Sophies Blindheit umgehen soll. Als die selbstbewusste Sängerin und der sensible Journalist sich jedoch näher kennen lernen, dauert es nicht lange, bis es zwischen den beiden gehörig funkt. Der verlogene David beobachtet diese aufkeimende Liebe jedoch sehr misstrauisch ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Wussow (Sophie Martell) Christian Kohlund (Eike Blohm) Pierre Besson (David Rauch) Thomas Fritsch (Professore Mac Cormick) Gesine Cukrowski (Carla Giuliano) Buddy Elias (Jacob Meerbaum) Anette Felber (Rosanna) Originaltitel: Mit deinen Augen Regie: Karl Kases Drehbuch: Brigitte Blobel Kamera: David Sanderson Musik: Hans Günter Wagener Altersempfehlung: ab 6

