Dessau Dancers D 2014 Nach einer Vorlage von Jan Martin Scharf, Janna Velber

So wird aus Breakdance "akrobatischer Schautanz" und die "Break Beaters" werden als Vorzeigetruppe aufgebaut, durch das Land geschickt und bald gefeiert wie Rockstars. Doch der Ruhm hat seinen Preis und Frank wird langsam bewusst, dass dieser ganz schön hoch ist. Dessau Dancers ist ein Feelgood-Movie mit gesellschaftlich-historischem Hintergrund. Der Film beleuchtet einen kleinen Ausschnitt der Breakdance-Kultur der DDR und knüpft damit an die öffentliche Auseinandersetzung mit DDR-Jugendkulturen und ihrer Rolle als gesellschaftliche Opposition an. Gleichzeitig ist Jan Martin Scharf ein gut erzählter Tanzfilm gelungen, der glaubhaft schildert, wie eine Bewegung von "unten" in die Mühlen eines Systems gerät und dabei ihre Seele zu verlieren droht. Der Film zeigt DDR -Geschichte, doch die Frage, wie viele seiner Überzeugungen man für den Erfolg aufzugeben bereit ist, ist eine universelle, sie zeigt sich auch anderswo.

Schauspieler: Sonja Gerhardt (Matti) Gordon Kämmerer (Frank Satzke) Oliver Konietzny (Alex) B-Boy Killa Sebi (Michel) Wolfgang Stumph (Meinhardt) Hilmar Eichhorn (Liebert) Arved Birnbaum (Walter Satzke) Originaltitel: Dessau Dancers Regie: Jan Martin Scharf Drehbuch: Ruth Toma Kamera: Felix Novo de Oliveira Musik: Marc Collin