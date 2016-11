RTS Un 20:45 bis 21:40 Sonstiges Un air de famille Familles Moret, Varin et Fontaine CH Stereo Untertitel Merken Trois nouvelles familles s'affronteront ce samedi en chanson. Les Moret de Muraz-Collombey en Valais interpréteront Sur la route de Gérald de Palmas. Les quatre s?urs Varin de Montsevelier dans le Jura feront vibrer le public avec leur reprise du titre de Zaz Eblouie par la nuit. Quant à la famille Fontaine de Peseux, les trois Neuchâteloises uniront leurs voix sur Uprising de Muse. Pour atteindre la finale du 17 décembre, les votes du public compteront à 60% et celui du jury (Lorie Pester et Fraissinet) à 40%. Au sein de chaque trio, seule une famille se qualifiera chaque samedi. L'animateur Sarkis Ohanessian dévoilera à cette occasion qui des Guex, Cino et Allisson seront sélectionnés pour le 17 décembre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie