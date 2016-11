Hessen 12:10 bis 13:35 Drama Nach all den Jahren D 2013 2016-11-21 13:00 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Schriftstellerin Sofie lebt mit ihrer Tochter, ihrem Sohn und ihrer mütterlichen Freundin Rosa in einer hübschen Leipziger Stadtvilla. Ihr Leben scheint die alleinerziehende Frau fest im Griff zu haben - wenn da nicht diese Schreibblockade wäre, die sie an der Fertigstellung ihres neuen Liebesromans hindert. Zu allem Überfluss taucht völlig überraschend ihre Jugendliebe Vincent auf: Vor 15 Jahren hatte der sie über Nacht verlassen und ihr damit das Herz gebrochen. Nun fürchtet sie, dass der unstete Abenteurer erneut ihr Leben durcheinanderwirbeln könnte. Trotzdem kann Sofie sich nicht dagegen wehren, dass allmählich die alten Gefühle wiedererwachen. - Die heitere Liebesgeschichte zeigt Simone Thomalla als selbstbewusste Powerfrau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simone Thomalla (Sofie) Sven Martinek (Vincent) Jutta Wachowiak (Rosa) Alea Sophia Boudodimos (Jenny) Lukas Schust (Phillip) Bruno Eyron (Konrad) Wolfgang Winkler (Ludwig) Originaltitel: Nach all den Jahren Regie: Michael Rowitz Drehbuch: Rainer Berg, Thomas Schwank Kamera: Gerhard Schirlo Musik: Egon Riedel Altersempfehlung: ab 6

