RTL Passion 15:35 bis 16:25 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Schwanengesang USA 2015 Merken Dunkle Kreaturen tauchen auf: Die "Dark Ones" wollen ihren Platz in der Unterwelt mit den Lebenden in Storybrooke tauschen - angeführt vom dunklen Hook. Emma versucht ihren Geliebten von seinem Racheplan abzuhalten. Doch ist die übermächtige Gruppe noch aufzuhalten? Im Märchenwald der Vergangenheit entschied sich Hook schon einmal für und nicht gegen die Rache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Gwyneth Horder-Payton Drehbuch: Adam Horowitz, Edward Kitsis Kamera: Stephen Jackson Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12