RTL Passion 12:40 bis 13:05 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-11-20 01:00 Merken Vanessas und Christophs Versuch, Normalität in ihren Alltag mit Henry einfließen zu lassen, gelingt nur bedingt. Vanessa will sich jedoch nicht verrückt machen lassen und nutzt Ivas Rückkehr als willkommene Ablenkung. Denn Iva ist vom ersten Augenblick an in ihren kleinen Bruder vernarrt und entlastet die müden Eltern nur zu gerne. Michelle will sich über einen Test informieren, ob sie als Nierenspenderin für ihren Vater in Frage kommt. Ihr Entschluss gerät allerdings ins Wanken, als Thomas ihr vor Augen führt, dass ein positives Testergebnis bedeuten würde, dass sie darüber entscheiden muss, ob Vincent lebt oder stirbt. Ingo und Marie müssen fassungslos feststellen, dass Diana sie vor vollendete Tatsachen gestellt und Essen verlassen hat. Ingos Aufforderung an Jenny, das Video von Marie rauszurücken, bleibt ohne Erfolg und so muss er schließlich erkennen, dass Diana Recht hatte und Jenny ihn und Marie weiterhin in der Hand hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt