RTL Passion 06:50 bis 07:15 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Rafael ist zufrieden, als Simone vor seinen Augen stirbt. Als jedoch Richard auftaucht, gerät er unter Druck. Rafael schafft es, Maximilian vor Richard als Täter hinzustellen. Im Verlies erfährt Rafael jedoch von Maximilian, dass Simone lebt und die Steinkamps ihn nur reingelegt haben. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt zwischen Rafael und Maximilian. Ben will zu Isabelle stehen und Katja jegliche Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft nehmen. So nimmt er in Kauf, dass Katja ihn hasst und behandelt sie bei einem Fotoshooting wie eine Fremde. Katja schmerzt sein Verhalten, und sie trifft eine Entscheidung, um Ben für immer aus ihrem Kopf zu kriegen. Florian kann es nicht lassen, vor seinen Kumpels mit dem vermeintlichen ersten Mal mit Franziska anzugeben. Unterdessen muss auch Franziska Roman gegenüber eine Story über das erste Mal erfinden. Dummerweise sind die beiden Versionen nicht kompatibel, was fast dazu führt, dass Florian und Franziska mit ihrer "Sex-Lüge" auffliegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Christoph Brehmer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser