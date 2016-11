Hessen 23:55 bis 01:20 Krimi Polizeiruf 110 Der Kreuzworträtselfall DDR 1986 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte der kleine Marko Herzog mit seinem Freund ins Kino gehen. Weil er zu früh dran ist, vertreibt er sich die Zeit in einem Park. Dort trifft er den neunzehnjährigen Stefan Winkelmeyer. Der schleppt bald darauf einen schweren Koffer aus einem Wohnblock, mit dem er später in einen Zug einsteigt. Als Marko abends nicht nach Hause kommt, informieren seine Eltern die Polizei und geben eine Vermisstenmeldung auf. Die Polizei leitet die Fahndung ein, doch ohne Erfolg. Dann wird Markos Leiche in einem Koffer gefunden. Aus den Untersuchungen geht hervor, dass ein Sexualverbrechen vorliegt. Der Koffer, in dem der Junge gefunden wurde, war mit Zeitungspapier ausgestopft. Auf einigen Zeitungsseiten finden sich ausgefüllte Kreuzworträtsel. Die Ermittler versuchen herauszufinden, wer die Rätsel ausgefüllt hat, in der Hoffnung, damit einen Hinweis auf den Mörder zu bekommen. Die Spur führt zu der Kellnerin Gudrun Schröder, deren Tochter Katrin die Freundin von Stefan Winkelmeyer ist. Der wird festgenommen, als er ein Kind anspricht und es mit in seine Wohnung nehmen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Leutnant Grawe) Günter Naumann (Hauptmann Beck) Werner Godemann (Major Jäger) Karin Düwel (Simone Herzog) Harry Merkel (Eberhard Aust) Wilfried Pucher (Staatsanwalt Ebert) Peter Borgelt (Hauptmann Fuchs) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Gabriele Gabriel, Lutz Schön Kamera: Horst Klewe, Wolfram Huth Musik: Arnold Fritzsch