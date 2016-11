Hessen 23:10 bis 23:55 Krimiserie Schnell ermittelt Karl Esch A 2011 2016-11-19 01:45 Untertitel Merken Der Mehrfachmörder Karl Esch, der kürzlich aus dem Gefängnis entflohen ist, wird tot aufgefunden. Diese Nachricht verändert Angelikas Leben in einer Sekunde. Karl Esch ist jener Strafgefangene, den sie in den letzten Monaten immer wieder heimlich besucht hatte, weil er angeblich Peter Feiler gekannt hat. Angelika hatte gehofft, Esch könne ihr Antworten geben, die Feiler ihr schuldig geblieben war. Nun liegt Esch tot in einem Hotelzimmer - und wer steht am Tatort herum? Ausgerechnet Oberst Schuster. Angelika will wissen, was passiert ist, und schafft es, dass ihr der Fall übertragen wird. Doch schon bald merkt sie, dass irgendetwas nicht stimmt. Je länger sie recherchiert, desto klarer wird ihr, gegen wen die Indizien gehen: gegen sie selbst. Es sieht alles so aus, als habe Angelika selbst Karl Esch zur Flucht verholfen und ihn dann ermordet. Ein gefundenes Fressen für Oberst Schuster, der auch die Verunsicherung von Angelikas Mitarbeitern weidlich auszunutzen imstande ist, um an sein Ziel zu gelangen: die renitente Chefinspektorin hinter Gitter zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Harald Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Kathie Strasser (Maja Landauer) Maresa Hörbiger (Sybille Esch) Michael Schönborn (Dr. Max Konrad) Heidelinde Theresina (Gerda Leyrer) Originaltitel: Schnell ermittelt Regie: Andreas Kopriva Drehbuch: Verena Kurth, Eva Spreitzhofer Kamera: Josef Mittendorfer Musik: Lothar Scherpe Altersempfehlung: ab 12