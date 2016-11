Hessen 15:45 bis 16:30 Reportage Lecker aufs Land - eine kulinarische Reise Christine Bernhard aus dem Zellertal D 2012 Live TV Merken Fünf moderne Landfrauen, ein Oldtimerbus und leckere Drei-Gänge-Menüs mit besten Zutaten - das ist das Rezept für "Lecker aufs Land - eine kulinarische Reise". Auf der Fahrt durch den Südwesten erwartet die Frauen ein festliches Dinner mit Spezialitäten vom Hof und aus der Region. Die Landfrauen stellen dabei ihre Kochkünste unter Beweis und besuchen sich gegenseitig auf ihren Höfen. Die kulinarische Reise führt von der Pfalz in den Hunsrück, vom Südschwarzwald nach Hohenlohe und schließlich zum großen Finale an den Kaiserstuhl. Eine Frage beschäftigt auf der Reise alle: Wer kocht das beste Landmenü? - In der ersten Folge führt der Weg der Landfrauen in die Pfalz zum Weingut von Christine Bernhard. Die Öko-Winzerin ist im Zellertal zu Hause und hat sich ganz ihren Weinen und der Renovierung ihres Guts verschrieben. Die Gegend verströmt mediterranes Flair, und entsprechend leben Christine Bernhards Rezepte von Wein, Früchten und Kräutern. Als Nachspeise glasiert sie Ziegenfrischkäse aus der Region mit einem selbstgemachten Rosengelee. Wie dieses Dessert wohl bei den anderen Landfrauen ankommt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lecker aufs Land - eine kulinarische Reise Regie: Katja Wallenfels