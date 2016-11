MDR 03:40 bis 04:10 Magazin SachsenSpiegel Meisterbriefe - Über 340 Frauen und Männer werden von der Handwerkskammer Dresden gewürdigt / Stargeiger - David Garrett begeistert in der Arena Leipzig / 3. Fußball-Liga - Chemnitz will gegen Kiel punkten, Zwickau bei Fortuna Köln D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Meisterbriefe - Über 340 Frauen und Männer werden von der Handwerkskammer Dresden gewürdigt / Stargeiger - David Garrett begeistert in der Arena Leipzig / 3. Fußball-Liga - Chemnitz will gegen Kiel punkten, Zwickau bei Fortuna Köln In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Koebel Originaltitel: SachsenSpiegel

