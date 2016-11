MDR 00:00 bis 01:25 Tanz Maxe Baumann: Max in Moritzhagen DDR 1980 Untertitel Live TV Merken Unternehmungslustig macht sich die Baumannsche Sippe, einschließlich Erna und Ferdinand Mischke, auf den Weg, um ein Haus an der Ostsee in Besitz zu nehmen, das Herta überraschend von einem entfernten Onkel geerbt hat. Selbst dass sich das Gehöft als recht baufällig erweist, tut der romantischen Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil: Bei der Suche nach Wasser stößt Max mit seinem Sohn auf eine Quelle, der Jenö, ein ungarischer Freund, fachkundig Heilkräfte bescheinigt. Im Keller lagern noch ausgereifte alkoholische Spezialitäten, während die Phantasie von Schwiegertochter Waltraut durch eine versprochene Bootsfahrt mit Käpten Tarnevitz beflügelt wird. Erna lässt ihre eindrucksvolle Stimme von Frau Bumke-Bollermann zur Theaterreife schulen, und Herta grübelt über ein geheimnisvolles Schriftstück nach, das sie zufällig entdeckt hat. Mit dem einsetzenden Regen kehren auch die Baumanns allmählich wieder auf den Boden der nüchternen Realitäten zurück. Max beginnt sich zu fragen, wie man das Gemäuer wieder loswerden könnte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gerd E. Schäfer (Maxe Baumann) Traute Sense (Hertha Baumann) Heinz Behrens (Horst Baumann) Margot Ebert (Waltraut Baumann) Helga Hahnemann (Erna Mischke) Rolf Herricht (Ferdinand Mischke) Wolfgang Seher (Jenö Lakatos) Originaltitel: Maxe Baumann Regie: Peter Hill Drehbuch: Goetz Jäger Kamera: Lothar Noske

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 239 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 00:00 bis 01:00

Seit 59 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 59 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 59 Min.